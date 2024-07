Eveniment sportiv european, pe Hipodrom Federația Romana de Tir cu Arcul (FRTA) și World Archery Europe (WAE) organizeaza, pana pe 13 iulie, la Ploiești, in Complexul Hipodrom, evenimentul ce poarta denumirea European Youth Championships 2024 și este inclus in calendarul competițional internațional oficial al Federației Europene de profil. Concursul este rezervat diviziilor de arc olimpic și arc compound, avand probe individuale atat la masculin cat și la feminin, probe pe echipe, precum și echipe mixte. La competiția de la Ploiești s-au inscris in concurs 365 de sportivi dintr-un total de aproximativ 500 de participanți la eveniment.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- 16 echipe au reușit sa treaca de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se afla și Romania, care va intalni Olanda, locul 3 din grupa D.Cele șaisprezece echipe care au trecut in faza eliminatorie competiției sunt Spania, Georgia, Germania, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Franța, Belgia. Romania, Olanda,…

- Șaisprezece echipe au reușit sa treaca de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se afla și Romania, care va intalni Olanda, locul 3 din grupa D. Cele șaisprezece echipe care au trecut in faza eliminatorie competiției sunt Spania, Georgia, Germania, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Franța, Belgia.…

- Vin vești foarte bune de la Campionatul European de Judo Kata, acolo unde doua sportive de la ActivJudo Campia Turzii au obținut medalie de argint. In perioada 10-11 iunie 2024 la Sarajevo (Bosnia-Herțegovina) s-a desfașurat Campionatul European de Judo Kata. Sportivele Dudaș Cezara și Nagy Csilla legitimate…

- Un numar de 140 de persoane din Germania, Austria, Belgia, Cehia, Franta, Olanda, Polonia, Ungaria, Italia, Spania, Slovenia si Romania vor participa, in perioada 6 – 9 iunie, la Sumuleu Ciuc, la cea de-a 40-a editie a Congresului Europassion, care reuneste grupurile din Europa ce pun in scena reprezentarea…

- Folosește-ți votul la alegerile europene din 9 iunie 2024 – campanie de comunicare a Parlamentului European! Parlamentul European desfașoara, in aceasta perioada, campania de comunicare #Folosestetivotul, prin videoclipuri ce cuprind marturiile unor oameni – persoane varstnice din mai multe țari ale…

- Efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine au fost in scadere in Romania, in 2023, fata de anul anterior, in timp ce numarul total de pasari s-a majorat cu 0,7%, releva datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, numarul total de bovine si efectivul…