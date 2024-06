Stiri pe aceeasi tema

- Dixie Krauser, o figura remarcabila in muzica autohtona va susține un concert special in cadrul ediției din acest an a Festivalului Internațional de Jazz de la Garana, alaturi de el urmand sa se afle The Fusion Company, adica Miși Farcaș – tobe, Doru Apreotesei – clape și Nick Krakovski – chitara. Dixie…

- Promovarea personalizata a artiștilor care activeaza in industria muzicala facuta intr-un mod profesionist a capatat o importanța deosebita, mai ales in contextul extinderii platformelor dedicate precum YouTube, Spotify sau Apple Music.Artiștii care vor sa ramana relevanți și sa se bucure de atenția…

- Ștefan Banica Jr și Fuego, unii dintre cei mai indragiți artiști ai momentului și care reușesc sa umple pana la refuz salile de spectacole, au insa și incasari pe masura talentului. Impresarul Radu Baron ne-a dezvaluit care sunt onorariile lor pentru un concert in 2024. Susține ca ambii iși merita cu…

- Cea de-a 21-a ediție a concursului internațional Alma Cornea Ionescu, care se va desfașura in perioada 16 – 21 mai in incinta Liceului de Arta „Ion Vidu” Timisoara si a Facultații de Muzica si Teatru din Timisoara prilejuiește un regal deosebit pentru melomani, printre invitații evenimentului numarandu-se…

- Formația Altar aniverseaza 33 de ani de activitate cu un concert special la Timișoara. Fondata in 1991, la Cluj-Napoca, formatia s-a impus inca de la primele aparitii live ca fiind una dintre cele mai remarcabile trupe rock romanești, promotoare a muzicii de atitudine in Romania, cu un puternic impact…

- Indragitul cantareț și compozitor de muzica folk si muzica de teatru Nicu Alifantis va susține doua concerte in zona de vest a țarii, incluse in evenimentele numite Conferințele Dilema și campania Artiștii pentru Artiști. Primul concert al artistului va avea loc saptamana viitoare la Arad, acesta fiind…

- Garry Kasparov, mare maestru și fost campion mondial la șah, este invitatul special la Tech Talks 2024, cea mai importanta conferința de tehnologie din vestul țarii, organizat de Universitatea Politehnica din Timișoara sub umbrela Flight Festival

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, despre candidaturile comunePSD- PNL la Timis, ca in acest moment s-au unit doua partide mari din Romania, au depasit anumite orgolii si se va castiga, inclusiv la municipiul Timisoara, el aratand ca exista decizii politice pe care liderii…