Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele trei zile ale lunii octombrie aduc la Timișoara un eveniment unic in țara noastra, Classical ME Summit, o intalnire cu scopul de a revitaliza sectorul muzicii clasice. „Va anunțam cu incantare ca ne apropiem de startul unui eveniment unic in Romania – Classical ME Summit. Daca sunteți iubitori…

- Casa de Cultura a Studenților din Timișoara implinește anul acesta 65 de ani de existența și activitate continua, pastrand de-a lungul timpului aceeași menire: de a contribui la educația non formala a tinerilor. In toate formele de manifestari cultural artistice și educative pe care le organizeaza,…

- 14 octombrie 2022: Vizita regala la Aiud cu ocazia aniversarii Centenarului Incoronarii Regelui Ferdinand și Reginei Maria 14 octombrie 2022: Vizita regala la Aiud cu ocazia aniversarii Centenarului Incoronarii Regelui Ferdinand și Reginei Maria La aproape 100 de ani de la prezența Majestații Sale Regina…

- Centrul Cultural German prezinta, in colaborare cu fundația „Art Encounters”, expoziția „Clarobscur – Fotografii din Germania”, realizata de Barbara Klemm sub egida jubileului „30 de ani de la semnarea tratatului de prietenie intre Romania și Germania”, care va fi vernisata joi, 13 octombrie, ora 18,00,…

- Grupul Thy Veils propune publicului o noua serie de concerte in care elemente futuriste vor reconfigura experiența live. Prima apariție din aceasta serie ce vizeaza mai multe locații, se va desfașura in clubul Escape din Timișoara pe data de 7 octombrie. Evenimentele live propuse de ansamblul timișorean…

- Sambata, 1 octombrie, de la ora 18, melomanii timișoreni sunt așteptați la Sala Baroca a Muzeului de Arta pentru un recital cu totul special – care marcheaza debutul oficial al proiectului Case de muzicieni Timiș – al carui program a fost construit prin decuparea unor piese din repertoriile prezentate…

- REMIX ID va prezenta in aceasta luna la Faget, Deta și Timișoara primul spectacol special de muzica, dans și proiecții video „Ethnic Love Mix, vol.12”, realizat de asociația META Spațiu in cadrul programului Timișoara 2023 – Capitala Culturala Europeana, care s-a materializat dupa cinci ani de documentare…

- Apar noi informații in scandalul vizitei președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a carui intalnire cu un posibil investitor pentru dezvoltarea zonei cargo a aeroportului ”Traian Vuia” Timișoara, deși terenul aparținea Ministerului Transporturilor, a fost intermediata de un interlop, Cristian…