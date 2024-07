Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, meci care va avea loc in data de 2 iulie, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00. Romania a castigat Grupa E a competitiei, iar Olanda s-a clasat pe locul…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Cologne Stadium din Koln, in Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. Belgia a castigat meritat, prin golurile marcate de Youri Tielemans (2) si Kevin De Bruyne (80).…

- Selectionatele Georgiei si Cehiei au incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul care a avut loc sambata, pe Volksparkstadion din Hamburg, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- La data de 21 iunie a.c., in urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, un barbat de 34 de ani, din Vișina, a fost prezentat judecatorului de drepturi și libertați, pe numele acestuia…

Selectionata Turciei a invins cu emotii echipa Georgiei, scor 3-1 (1-1), marti seara, pe BVB Stadion din Dortmund, in primul meci din Grupa F a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania.

- Selectionata Italiei, campioana continentala en titre, a invins echipa Albaniei cu scorul de 2-1 (2-1), sambata seara, pe BVB Stadion din Dortmund, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, din Germania.

- Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Tricolorii…