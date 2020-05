EVENIMENT! S-a semnat contractul pentru construcția secțiunii 5 din Autostrada Sibiu-Pitești CNAIR SA a semnat contractul proiectare și execuție Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 5, Curtea de Argeș-Pitești, km. 92+600 - km. 122+950 cu ofertantul Astaldi din Italia. Valoarea contractului este de 1.710.277.069,34 lei fara TVA. Traseul Secțiunii 5 este amplasat in județul Argeș și are o lungime de 30,35 km. In conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 60 luni, respectiv: 12 luni perioada de proiectare și 48 de luni pentru execuția lucrarilor. Perioada de garanție a lucrarilor ofertata de ASTALDI SpA este de 120 de luni (10 ani.) Traseul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,…

- In data de 06 mai a.c., Hidroelectrica a semnat contractul avand ca obiect achiziția de ”servicii avocațiale de consultanța și asistența juridica ale unui consultant juridic internațional care sa intreprinda toate masurile necesare in scopul indeplinirii cerințelor impuse de piețele de capital in legatura…

- Microsoft va investi 1 miliard de dolari in Polonia, in cadrul unui plan care va implica deschiderea unui centru de date in țara pentru a furniza servicii cloud companiilor și instituțiilor guvernamentale, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.Microsoft a semnat o ințelegere cu furnizorul de servicii…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA organizeaza o licitatie pentru achizitia de servicii de mentenanta corectiva pentru sistemele de monitorizare a efluentilor radioactivi lichizi si gazosi LEMamp;GEM .Valoarea estimata a achizitiei este de 345.452,53 lei. Termenul limita pentru atribuirea contractului…

- A inceput construcția primilor 13 km ai autostrazii Sibiu – Pitești. “Astazi, 30.03.2020, a inceput construcția primilor 13 km ai autostrazii Sibiu – Pitești. Este vorba de lotul 1 al secțiunii 1, Sibiu – Boița. Pentru ca este un proiect important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din țara…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat marti ca transportatorii romani si straini care opereaza servicii aeriene regulate pe relatia Italia au anulat pentru perioada 9-23 martie 151 de zboruri dus-intors."Transportatorii aerieni romani si straini care opereaza servicii…

- ■ soselele nationale din interiorul localitatilor urmeaza a fi intretinute de Compania Nationala de Drumuri, pentru ca oamenii platesc rovinete ■ la trecerea peste calea ferata se va construita alta, pentru fluidizarea traficului ■ Prezent la Roman, la invitatia deputatilor Dan Laurentiu Leoreanu si…

- Guvernul a aprobat cadrul legal pentru a putea acorda compensatiile pentru perioada 2020-2021 catre toti operatorii de transport feroviar de calatori – CFR Calatori si operatori privati, a anuntat, joi, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode. ‘Proiectul reglementeaza conditiile, modalitatile…