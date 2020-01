Eveniment rutier pe DN 1. Un pieton ranit grav

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier. Traficul rutier se desfasoara ingreunat din…

- Patru autoturisme s au tamponat, pe DN 7, judetul Valcea. Din fericire, nimeni nu a fost ranit grav.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 181 400 de metri, in zona localitatii…

- O persoana a murit, una este grav ranit, iar alte trei persoane au suferit leziuni ușoare intr-un accident pe DN 7, Pitesti – Ramnicu Valcea. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier este intrerupt la kilometrul 103+300 de metri, in zona Draganu – Olteni,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, in zona localitatii Robesti km 225 700 de metri , judetul Valcea, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism, un autotren si un pieton.In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazanca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir, alternativ dirijat de politisti pe DN7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, in localitatea Talmaciu km 255 850 de metri , jud. Sibiu, din cauza unui accident in care au fost implicate…

- Astazi, pana la ora 15.00, sunt restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș. Se fac lucrari de inlocuire a parapetului median. Șoferii sunt atenționați sa circule cu prudența in zona. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația feroviara este oprita pe magistrala 200, in zona localitații Marșa, județul Sibiu. Conducatorul unui autocamion nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata și a fost surprins și acroșat de un tren marfar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda pe sensul catre Deva... The post News alert! Trafic restrictionat pe Autostrada Deva – Sibiu appeared first on Renasterea banateana .