Eveniment rutier la iesire din localitatea Panic Pompierii zalauani au fost solicitați sa intervina, in urma cu cateva minute, la un eveniment rutier petrecut la ieșirea din localitatea Panic spre Hereclean. In eveniment au fost implicate trei autoturisme dintre care unul avea atasat un trailer. Nu au fost inregistrate persoane ranite, dar au existat scurgeri de carburanti pe partea carosabila. S-a actionat pentru asigurarea masurilor specifice de protectie impotriva incendiilor și sablarea carosabilului. – cpt. Lucian Jacodi purtator de cuvant ISU Salaj Acest articol Eveniment rutier la iesire din localitatea Panic a aparut prima data pe ZTV.ro… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

