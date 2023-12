Eveniment rutier cu victima pe bulevardul Nicolae Balcescu

Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp inainte de ora 18:00, un apel la 112 semnala producerea unui accident rutier soldat cu o victima pe bulevardul Nicolae Balcescu din Buzau. Evenimentul rutier a avut loc pe trecerea de pietoni de la intersecția Balcescu – Soroca: Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe bulevardul Nicolae…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in aceasta dimineața pe bulevardul Unirii din municipiul Buzau. „Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe Bulevardul Unirii, la intersecția cu strada Ciucurete, accident rutier. Din primele date se pare ca este vorba de o coliziune…

- Un eveniment rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe bulevardul Unirii din Buzau, in zona intersecției de la McDonald’s. Conform datelor de la fața locului, doua autoturisme s-ar fi ciocnit chiar in zona benzilor de circulație de pe mijloc, destinate…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un pieton a fost RANIT, dupa ce a fost acroșat pe o strada din municipiu ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un pieton a fost RANIT, dupa ce a fost acroșat pe o strada din municipiu Un accident rutier a avut loc luni, 13 noiembrie, in Municipiul Alba Iulia. Din primele informații…

- Potrivit IPJ Buzau, duminica 12 noiembrie 2023 s-a produs un accident rutier pe DN2E85, in apropiere de intersecția cu sens giratoriu cu DJ203K. Din primele date se pare ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, 3 victime au fost evaluate medical. Din primele date de la fața locului a reieșit…

- Trafic dirijat pe DN10, in Unguriu, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața. ,,Din primele date este vorba de o coliziune intre un autovehicul și un atelaj hipo. La acest moment, o persoana este evaluata medical.” , transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau.

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 21 octombrie a.c., in jurul orei 08.45, a fost inregistrat un accident rutier pe DN1 E60, in zona localitatii Martinesti. Potrivit IPJ Cluj, la data de 21 octombrie a.c., in jurul orei 08.45, a fost inregistrat un accident rutier pe DN1 E60, in zona localitatii Martinesti.…