O petrecere privata a avut loc, sambata spre duminica noapte, in sectorul 6 al Capitalei. Unul din petrecareți avea obligația sa stea in carantina. La petrecere participau 18 persoane. „In noaptea de 20/21.03.2021 polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție, in urma unui apel 112 cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice la o adresa din zonaa, au intervenit și au constatat ca 18 persoane participau la o petrecere cu caracter privat, unde erau incalcate normele de prevenire a raspandirii virusului SARS COV 2”, transmite Poliția Capitalei.…