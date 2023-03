Stiri pe aceeasi tema

- „Codul Fiscal a suferit multe modificari de-a lungul timpului. Nu avem nevoie de un Cod Fiscal nou. Din perspectiva industriei tutunului, modificarile care s-au facut prin Ordonanta 16 anul trecut au fost benefice. Pot sa spun ca industria pe care o reprezint a fost la dezbateri si la discutii pe modificarile…

- „Cand iti dai seama unde sunt riscurile fiscale si unde se intampla evaziune, unde nu se platesc taxele la timp si unde nu se platesc cum trebuie, atunci activitatea de control fiscal ar deveni mult mai eficienta, pentru ca s-ar duce exact acolo unde sunt probleme. Acesta este un lucru care ar duce…

- „Din perspectiva Ministerului de Finante pentru anul 2023 (…) continuam consolidarea politicii fiscale atat din perspectiva reducerii deficitului bugetar, urmarim sa ne incadram in tinta de 3% pana la finalul anului 2024. Pe de alta parte, un element foarte important pentru noi este predictibilitatea,…

- Inflatia din zona euro a incetinit mai putin decat se anticipa, in timp ce presiunile subiacente ale preturilor au crescut la un nou record, intarind asteptarile conform carora Banca Centrala Europeana va trebui sa impinga costurile indatorarii din ce in ce mai mult, titreaza Bloomberg.Impulsionata…

- Economistii chestionati de Reuters au estimat ca inflatia va incetini la 10,3%, dupa ce rata a coborat la 10,5% in decembrie. Inflatia a incetinit constant de cand a atins un maxim din ultimii 41 de ani, de 11,1%, in octombrie. IPC de baza, care nu include alimente, energie, alcool sau tutun, a fost…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca vede inflatia in jos. Guvernatorul nu da insa asigurari ca rata dobanzii de politica monetara nju va creste in viitor. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta din 9 februarie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit descendent la 7% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. BNR estima in noiembrie 2022 o inflatie de 11,2% pentru finalul…

- Inflația continua sa se simta in tot mai multe domenii din Romania. De la scumpirea alimentelor din supermarketuri, se pare ca acest lucru se intampla acum și in restaurante și patiserii. Iata cați lei costa acum un ecler, o amandina, o pavlova sau un tort, dupa ce prețurile au explodat in Romania.