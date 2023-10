Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului „Let’s do it, Romania!”, peste o suta de elevi de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Zalau, voluntari din clasele primare, s-au alaturat celei mai mari mobilizari naționale pentru natura din Romania, marcand astfel Ziua de Curațenie Naționala. Insoțiți de profesorii voluntari,…

- Sambata ASER și Asociatia impreuna ii vom face fericiti am fost in comuna Crasna, ‎Sat Ratin și sat Huseni.Au strans 260 saci de mizerie, impreuna cu 100 de voluntari In cadrul Letsdoit Romania.Aceasta actiune a fost sustinuta de Primaria Comunei Crasna Acest articol ASER și Asociatia impreuna ii vom…

- Echipa Romaniei a obținut o medalie de aur si trei de argint in cadrul celei de a VII-a editii a Olimpiadei Europene de Informatica pentru juniori, clasandu-se pe primul loc, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio București. La competiție au participat 96 de concurenti din 24 de tari și s-a…

- PROIECT EPARHIAL…Aproximativ 300 de copii si tineri din municipiul Barlad au participat la tabara „Copilarie si credinta”, organizata de Episcopia Husilor, in parteneriat cu Asociatia „JoyCamps Romania”, Protopopiatul Barlad, parohiile din orasul Barlad si Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Toti tinerii…

- Va invitam sambata, 16 septembrie 2023, ora 11.00, la Casa Carții Iași, in Sala de evenimente „Mihai Eminescu”, sa participați la lansarea volumului de poezie „ESENȚA CLIPEI”, autor Elena Vlase Munteanu, organizata de Asociația „Universul Prieteniei” Iași. Volumul va fi prezentat de Lina Codreanu și…

- Saptamana aceasta, primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost pe la trei unitați de invațamant pentru a vedea stadiul pregatirii pentru deschiderea noului an școlar, la 11 septembrie. El a fost la Școala Gimnaziala nr. 4, din cartierul George Enescu, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și la Școala Gimnaziala…

- Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Zalau a gazduit o sesiune educaționala de vacanța, program special conceput pentru aceasta perioada. Aflați in plina Școala de Vara, elevii clasei pregatitoare B, indrumați de profesoara Corina Craciunaș, s-au bucurat, in perioada 31 iulie – 4 august, de activitațile…

- Școala Gimnaziala „Cpt. Av. Mircea T. Badulescu” (Școala 1) a dat in acest an elevi cat sa acopere o clasa la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” și aproape inca o clasa la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.Așa reiese dintr-o statistica realizata de conducerea școlii care a dorit sa-i felicite pe toți…