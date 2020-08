EVENIMENT MAJOR LA MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE! E VORBA DE ZECI DE MILIARDE DE EURO!

Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinajul de la Manastirea Nicula s-a incheiat fara niciun eveniment major, deși au participat aproximativ 7.000 de persoane, iar regulile au fost destul de stricte ca urmare a pandemiei cauzate de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Timișoara și iubitorii de festival din imprejurimi se pot bucura, totuși, de un eveniment de avengura vara aceasta. In conformitate cu noile reglementari pentru siguranța, Flight Festival se transforma intr-un eveniment estival de 10 zile, cu activitați in șase locații, axate pe trei mari componente:…

- Fostul ministru Radu Oprea (PSD) spune ca fondurile alocate Romaniei pentru depașirea crizei generata de coronavirus nu reprezinta o realizare de natura celei prezentata de președintele Klaus Iohannis.Vezi și: STENOGRAMA - Marcel Ciolacu: Mi s-a umplut paharul. Mi-am luat-o si din interior…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat joi ca producatorii agricoli ale caror culturi infiintate in toamna anului 2019 au fost afectate de seceta in anul agricol 2019-2020 vor beneficia de despagubiri, astfel ca acest proces nu este influentat de faptul ca Legea privind instituirea…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat luni seara ca suma de un miliard de euro pentru IMM-uri din pachetul de relansare economica se va duce in economie anul acesta iar banii vor merge, probabil, catre 100.000 de firme.Citește și: Gabriela Firea s-a…

- 10,14 miliarde de euro este suma pe care Romania a atras-o din fonduri europene, pana la 1 noiembrie 2019, informație verificabila oricand pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene Fostul ministru al fondurilor europene, deputatul PSD Roxana Minzatu, considera declarațiile facute de Ludovic Orban…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum privind implementarea programului SURE, in cadrul caruia Romania va avea acces la o suma de aproximativ 5 miliarde de euro pentru programe in domeniul economic si social, in contextul efectelor generate de pandemia COVID -19, a anuntat, vineri, seful…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Citu, presedintele TNL, Mara Mares, și prim vicepreședintele TNL, Cosmin Sava, au discutat, in cadrul unui webinar, despre finanțele publice in vremuri de criza. Temele de discuție au vizat digitalizarea MFP/ANAF, stadiul IMM INVEST, parteneriatul dintre instituțiile…