- Jennifer Gates, 25 de ani, s-a maritat, sambata, la New York, cu egipteanul Nayel Nassar, de 30 de ani. La eveniment au fost prezenti atat Melinda Gates, 57 de ani, cat si miliardarul Microsoft, Bill Gates, 65 de ani. Nunta a costat peste 2 milioane de dolari.

- Cei doi și-au rostit juramintele de credința intr-o ceremonie de nunta musulmana, care s-a desfașurat la proprietatea din North Salem, New York, a familiei Gates, potrivit Daily Mail. Ceremonia privata s-a desfașurat inaintea nunții care a avut loc simbata, și la care au participat peste 300 de invitați.…

- Jennifer Gates este cea mai mare dintre cei trei copii ai lui Bill Gates și Melinda French Gates. Tanara a devenit o femeie casatorita, incepand de sambata. Studenta la medicina, de 25 de ani, și-a schimbat juramintele cu Nayel Nassar in acest weekend. Nassar a reprezentat Egiptul la Jocurile Olimpice…

- Nasrin Ameri, prezentatoarea de la Antena Stars, s-a casatorit astazi civil cu iubitul ei, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de 7 ani. Nașii cuplului sunt Valnetina Pelinel și Cristi Borcea, care au fost extrem de eleganți, starnind admirația tuturor.Valentina a purtat o rochie…