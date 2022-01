Eveniment la MIOVENI! DACIA a trecut de un prag psihologic

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, la uzina de la Mioveni a fost fabricat vehiculul Dacia cu numarul 7 milioane, modelul fiind un Duster gri din seria limitata Extreme. Dacia a produs anul trecut 257.000 de mașini la Mioveni, iar anul de maxim a fost 2019, cu 349.000 de mașini. Modelul aniversar este un exemplar al Seriei Limitate…

- Marți, la uzina de la Mioveni a fost fabricat vehiculul Dacia cu numarul 7 milioane, modelul fiind un Duster gri din seria limitata Extreme. Dacia a produs anul trecut 257.000 de mașini la Mioveni, iar anul de maxim a fost 2019, cu 349.000 de mașini.Modelul aniversar este un exemplar al Seriei…

- DACIA, pe podiumul european al vanzarilor catre clienții particulari! Cota de piața in 2021 a ajuns la nivelul record de 6,2% Cu 537.095 vehicule vandute in 2021, DACIA progreseaza cu 3% pe o piata penalizata de criza sanitara si de cea a componentelor electronice. Pentru prima oara, DACIA urca pe podiumul…

- Dacia lanseaza pe piata din Romania Seria Limitata Duster Extreme, cea mai echipata versiune a SUV-ului fabricat la Mioveni. Beneficiind de un look exclusiv, noua serie limitata ofera in standard toate echipamentele disponibile pe versiunea superioara de echipare „Prestige”, la care se adauga dotari…

- Dacia a anunțat lansarea în România a unei ediții limitate de Duster care se numește Extreme și este cea mai echipata versiune a SUV-ului produs la Mioveni. Aceasta serie va inaugura o noua culoare de caroserie în gama Dacia, un gri cu denumirea comerciala Grey Urban. Disponibila în…

- In octombrie 2021, au fost produse in Romania 18.277 autoturisme. Dintre acestea, 13.820 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 4.457 unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Producția de autoturisme in Romania in primele zece luni ale anului 2021 se situeaza la un volum…