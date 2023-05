Stiri pe aceeasi tema

- La kilometrul 0 al Campinei, langa occidentala cladire care adapostește sediile BCR, ANAF și Trezoreriei, semnalasem o situație absurda, care zilele trecute s-a indreptat și a revenit mai aproape de normalitate.

- In week-end a avut loc la Campina prima ediție a Conferinței educaționale ”Peace Jam”. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultura ”Geo Bogza”, fiind prima acțiune publica desfașurata aici de la modernizarea salii de spectacole.

- La Casa Tineretului din Campina a avut loc vineri, 21 aprilie, festivitatea de premiere a concursului ”Basarabia, pamant romanesc”, eveniment desfașurat in cadrul Adunarii Generale Anuale a Asociației Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Campina, condusa de col (r) Marian Dula. La eveniment a fost…

- Criminalitatea cibernetica este cel mai raspandit si perturbator eveniment experimentat de companii in ultimii doi ani, arata o analiza PwC Romania. De asemenea, datele firmei de cercetare Cybersecurity Ventures arata ca, pana in 2025, costurile generate de criminalitatea cibernetica vor ajunge la…

- N. Dumitrescu O adevarata explozie de frumos, in prag de primavara, poate fi admirata la Casa de Cultura ”Geo Bogza” din Campina, prin intermediul catorva zeci de lucrari de goblen. Este vorba despre expoziția ”Flori, flori”, organizata special pentru inceputul lunii martie, cele 47 de tablouri – reproducand…

- Eveniment plin de emoții la Casa de Cultura ”Geo Bogza”, sambata, 25 februarie, de la ora 18.00, atunci cand a avut loc vernisajul expoziției a zece pictori din Cahul, localitate infrațita cu municipiul Campina.

- Cazul unic intr-o instituție publica din Romania: este interzis accesul celor care „denigreaza” și permis doar in anumite condiții, cu aprobari de la conducere sau primarul Clotilde Armand, in situația jurnaliștilor, politicienilor sau personalitaților. Conform unor documente prezentate joi in spațiul…

- Spectacolul “Femeia, eterna poveste”, productie a Teatrului “Stela Popescu”, o poveste interbelica in regia lui Attila Vizauer, pe un scenariu de Ema Stere, scenografia Anca Albani, coregrafia Ioana Macarie, se joaca la Teatrul de Revista Constantin Tanas