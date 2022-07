Eveniment istoric în România: Prima căsătorie gay, între o femeie și un transgender a avut loc în București In Romania, din punct de vedere legal, persoanele care au același sex nu se pot casatori, insa doua tinere au reușit sa gaseasca o portița legala prin care sa poata sa faca acest lucru. Așa se face ca evenimentul lor marcheaza, cumva, prima casatorie gay din Romania. Evie și Georgiana s-au casatorit legal, la starea civila din Sectorul 5 din București, in compania prietenilor și familiilor. Acest lucru a fost posibil pentru ca Evie este transgender și inca nu și-a schimbat sexul din buletin. Deși Evia a inceput deja tranziția și arata deja foarte similar cu o femeie, in acte figureaza ca un barbat,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

