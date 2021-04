Eveniment in Arhiepiscopia Tomisului. 20 de ani liturgici de la intronizarea IPS Teodosie

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica a 5-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca) a fost o zi de aleasa sarbatoare pentru credincioșii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Sarbi al municipiului Ramnicu Sarat.Enoriașii au participat la Sfanta Liturghie savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian,…

- La 28 februarie Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, astazi, de la ora 08.15, va savarsi Sfanta Liturghie la manastirea "Sf. Ioan Casian", din apropierea localitatii Targusor, judetul Constanta,…

- In plina pandemie, IPS Teodosie a organizat o slujba și o procesiune, miercuri, la Constanta pentru cinstirea Sfantului Haralambie, la care au participat zeci de oameni. Arhiepiscopul Tomisului chiar a multumit Primariei Constanta, care a dat aviz favorabil pentru eveniment. Arhiepiscopia Tomisului…

- Peste o suta de persoane, unele dintre ele imbracate in costume populare si purtand drapelul Romaniei, insotite de IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, au participat, miercuri, in municipiul Constanta, la o procesiune organizata de Arhiepiscopia Tomisului cu prilejul sarbatorii Sfantul Haralambie.…

- Cu incepere de azi si pana joi, 10 februarie, Arhiepiscopia Tomisului va celebra sarbatoarea Sfantului Haralambie prin concerte, slujbe religioase, dar si printr-o procesiune pe strazile din Constanta. La manifestari a fost invitat sa participe și PS Ilarion, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.…

- Arhiepiscopia Tomisului, condusa de arhiepiscopul Teodosie, organizeaza in perioada 9 – 11 februarie mai multe evenimente religioase pentru cinstirea Sfantului Haralambie, printre care și o procesiune prin orașul Constanța, cu acordul Primariei Constanta, informeaza G4media.In cursul zilei de luni,…

- In condițiile in care multe dintre localitațile județului Constanța sunt in scenariu portocaliu, iar numarul de imbolnaviri de COVID-19 ramane ridicat, arhiepiscopul Tomisului continua sa ignore reglementarile autoritaților. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, organzieaza o serie de manifestari PUBLICE,…

- La 30 ianuarie, Biserica Ortodoxa ii cinsteste pe Sfintii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Potrivit unei postari a Arhiepiscopiei Tomisului, cu acest prilej, IPS Teodosie va avea urmatorul program: de la ora 08.30, va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Sfintii Trei…