Eveniment important pentru Martorii lui Iehova din județul Mureș Sala de congrese din Turda, județul Cluj, va gazdui primul congres regional al Martorilor lui Iehova, dupa o pauza de trei ani, in care congresele s-au ținut doar in mediul online din cauza pandemiei. Martorii lui Iehova din județul Mureș vor fi prezenți intre 16 și 18 iunie 2023 la cel de-al doilea congres regional … Post-ul Eveniment important pentru Martorii lui Iehova din județul Mureș apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Stiri pe aceeasi tema

