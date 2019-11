Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp și-au facut publica relația, spre bucuria tuturor fanilor care așteptau de mult timp mare impacare. Cantareața a fost prezenta la nunta surorii lui Culița, iar ulterior a aparut ca protagonista in videoclipul cantarețului. Vedeta a postat pe Instagram un mesaj dedicat…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp și-au facut publica impacarea chiar de ziua de naștere a artistului, iar acum, cei doi sunt cei mai fericiți. Cu toate acestea, internauții au fost puși pe jar de un mesaj controversat, pe care cantareața l-a postat ca și descriere, pe contul ei de Instagram, in…

- S-au impacat și și-au asumat acest lucru, dar au aparut tot felul de informații cu privire la decizia lor. Dupa ce s-a spus ca a fost umilita de familia lui Culița Sterp, Carmen de la Salciua a dat carțile pe fața și a facut un gest care nu mai lasa loc de alte interpretari.

- Culița Sterp are foarte multe motive de bucurie. Dupa impacarea cu Carmen de la Salciua, cantarețul are parte in continuare de lucruri frumoase in viața sa. Fratele artistului iși sarbatorește ziua de naștere.

- A fost nunta mare in weekendul ce tocmai a trecut. Sora lui Culita Sterp, Ileana, s-a casatorit cu alesul inimii sale, iar evenimentul a iesit exact asa cum mirii au visat. Alaturi de ei au fost toti cei dragi, familie, prieteni, dar, bineinteles, si Carmen de la Salciua, care l-a insotit pe Culita…

- Carmen de la Salciua a implinit ieri 31 de ani. Printre cei care i-a facut o urare a fost și nimeni altul decat Culița Sterp, fostul soț. Cantarețul i-a transmis gandurile frumoase printr-un mesaj public. A postat chiar și o poza impreuna, prima cu cei doi dupa ce au divorțat in urma cu 1 an! Fanii…

