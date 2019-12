Stiri pe aceeasi tema

- Vioara care a apartinut compozitorului George Enescu va rasuna joi, 5 decembrie, in sala Filarmonicii din Ploiesti, intr-un concert sustinut de violonistul Gabriel Croitoru, impreuna cu orchestra simfonica, informeaza organizatorii. "La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice il puteti…

- Turneul „Vioara lui Enescu” revine pe scenele din tara, iar in Brasov ajunge in 15 noiembrie 2019, la Sala Patria. Concertul va fi sustinut de Gabriel Croitoru, care care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de maestrul Christian Badea, va avea in pogram joi si vineri, 10 si 11 octombrie, Preludiul operei Hovanscina de Modest Musorgski, Concertul nr. 1, in fa diez minor, pentru pian si orchestra, op. 1 de Serghei Rahmaninov si Simfonia nr. 8, in…

- Turneul național extraordinar ”Vioara lui George Enescu” iși continua calatoriile pe scenele din Romania. Miercuri, 2 octombrie 2019, la ora 19:00, va ajunge la Deva, la Sala ”Pro Arte” a Colegiului Național ”Decebal”. Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ”Dragan Muntean” va invita…

- Turneul Vioara lui Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania, in perioada 18 septembrie – 5 octombrie 2019, iar primul concert va avea loc la Sala Teatrelli, pe 18 septembrie, de la ora 19. Biletele se vand la Casa de bilete Teatrelli (Piata Lahovari 7) si online prin reteaua bilete.ro:…

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 20 septembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul cameral „Vioara lui Enescu”, susținut de violonistul Gabriel Croitoru și pianistul Horia Mihail. Concertul este inclus in turneul național extraordinar, care debuteaza la 18 septembrie, la București,…

- Turneul Vioara lui Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania, in perioada 18 septembrie – 5 octombrie 2019. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție și…

- Nicoleta Dumitrescu In aceasta luna, municipiul resedinta al judetului Prahova va avea ocazia sa fie inclus pe harta evenimentelor culturale de cea mai inalta tinuta. Este vorba despre doua concerte aflate in programul Festivalului International „George Enescu”, cu care Filarmonica „Paul Constantinescu”…