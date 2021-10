Eveniment epocal: Ce s-a întâmplat cu populația Rusiei din octombrie 2020, până în septembrie 2021 Rusia are una dintre cele mai mari cifre de morți din lume Covid-19 – oficial aproape 218.000 de decese, dar cel puțin 660.000 de decese in exces fața de media obișnuita de la inceputul pandemiei in martie 2020. “Eveniment epocal: timp de 12 luni, din octombrie 2020 pana in septembrie 2021, declinul natural al populației din Rusia a fost probabil cel mai mare din istoria pe timp de pace: aproximativ 997 de mii de oameni”, scrie pagina sa de Facebook demograful rus Alexei Rakșa. “Aproape toata deteriorarea se datoreaza creșterii mortalitații, care se exprima și in scaderea dramatica a speranței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

