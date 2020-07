Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 iunie, de la ora 19.00, in cadrul stagiunii online, Filarmonica „George Enescu” va transmite un nou concert din seria „Concertele Centenarului la Ateneu”. In program Poemul simfonic „Don Juan“ de Richard Strauss si Concertul in re major pentru vioara si orchestra, op. 77 de Johannes Brahms.

- Joi, 11 iunie 2020, de la ora 19.00, in cadrul stagiunii online, Orchestra Simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de Alexander Walker, va avea in program Concertul nr. 1, in mi minor, pentru pian si...

- Un concert in care au fost interpretate lucrarile „Amurg de toamna”, de Alfred Alessandrescu, „Poemul iubirii si al marii”, de Ernest Chausson, si „Simfonia nr. 2”, in mi minor, op. 27, de Serghei Rahmaninov, va fi prezentat joi in stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu”.Concertul…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii "George Enescu", condusa de maestrul Christian Badea, il are invitat, joi, de la ora 19,00, in cadrul stagiunii online, pe solistul Liviu Prunaru, concertmaistru al Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam. Potrivit unui comunicat al Filarmonicii…

- Filarmonica „George Enescu“ lanseaza din stagiunea urmatoare o noua distinctie institutionala, „Artist in rezidenta“, in premiera in Romania, pentru a atrage muzicienii de mare valoare, omologati international, pentru o colaborare frecventa cu institutia. Pianistul Daniel Ciobanu este primul artist…

- Un concert vocal-simfonic reunind "Simfonia nr. 9" si "Te Deum", de Anton Bruckner, va fi transmis joi, de la ora 19,00, in stagiunea online a Filarmonicii "George Enescu". Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, solisti vor fi soprana Gabriela Istoc, mezzosoprana Gabriela Popescu,…

- Joi, 7 mai 2020, de la ora 19.00, in cadrul stagiunii online, va fi transmisa inregistrarea unui concert vocal-simfonic sustinut in 14 noiembrie 2019 de Orchestra simfonica si Corul Filarmonicii 'George Enescu', dirijate de Gerd Schaller. Programul cuprinde doua lucrari din creatia lui Anton Bruckner:…

- Simfonia ”Manfred” de P.I. Ceaikovski și ” Concertul pentru vioara și orchestra” de E. Korngold vor putea fi urmarite in aceasta saptamana, in cadrul ”Stagiunii Online” a Filarmonicii de Stat...