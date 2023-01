Eveniment despre agricultura inteligenta din punct de vedere climatic, la Universitatea Ovidius din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a incheiat proiectul Centrul de practica, recreere si miscare a studentilor in contextul post pandemic MISCARE JOC APA UOC , cod CNFIS FDI 2022 0298. Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Universitatii Ovidius din Constanta, activitatile sportive si…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa este invitat la ZIUA LIVE.Acesta vorbeste despre speta Schengen si despre boicotul companiile din Ministerul Transporturilor dar si a unor oameni de afaceri privati care au luat decizia sa isi mute conturile de la bancile austriece.Tot la ZIUA Live discutam…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat, recent, cea de a doua editie a conferintei internationale Inter cultural Dialogues, activitate realizata in cadrul proiectului "Extinderea strategiei de internationalizare si cresterea vizibilitatii Universitatii Ovidius din Constanta prin actiuni…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a participat, in perioada 22 25.11.2022, la training ul international "Antreprenoriat pentru o agricultura inteligenta climatica in bazinul Marii Negre", care a avut loc in cadrul proiectului "Alianta Transfrontaliera pentru Agricultura Ecologica si Climatica…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat, in perioada 17 20 noiembrie a.c., prima editie a evenimentului "Exchange Days Enhancing the international partnerships and boosting institutional capacity internationalization of higher education in post pandemic era: lessons learned and new opportunities…

- Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima FIMIM din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC , in colaborare cu Asociatia "Informatica pentru viitor" Constanta, a organizat, sambata, 26 noiembrie 2022, expozitia de robotica "Robots Show".Peste 35 de elevi constanteni, cu varste…

- Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) a Universitații Ovidius din Constanța va susține luni, in colaborare cu Centrul Ceh din București, conferința „Europa ca sarcina”, transmite UOC intr-un comunicat de presa. „«Europa ca sarcina» este motto-ul președinției cehe a UE din acest an și o trimitere…

