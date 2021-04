Eveniment dedicat florilor, pe Pietonal, timp de patru zile Potrivit unui comunicat al municipalitatii, proiectul mai cuprinde, pe langa expozitiile florale, workshopuri pentru publicul larg si pentru floristii profesionisti, precum si evenimente pentru copii. „Timp de patru zile, vor lucra impreuna designeri, arhitecti, peisagisti, floristi, ecologisti, elevi, studenti, firme si comercianti al caror scop va fi de a evidentia frumusetea naturii, respectiv a florilor in contextul urban", se arata in comunicatul Prima (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a organizat joi, la resedinta sa, un eveniment dedicat comemora?rii Holocaustului, la care l-a invitat sa-si spuna povestea pe unul dintre supravietuitorii lagarelor Germaniei naziste, Octavian Fulop, relateaza Agerpres. "Astazi, ziua de amintire…

- O primavara timpurie in Japonia atrage fanii ciresilor in floare in parcurile din Tokyo, insa guvernul a facut apel la populatie sa limiteze festivitatile traditionale pentru a preveni o resurgenta a cazurilor de infectare cu COVID-19, relateaza marti Reuters. Florile cunoscute sub numele de "sakura"…

- Sambata, 20 martie 2020, in etapa a XII-a a campionatului Seriei a II-a din Liga a III-a de fotbal, la Galați, Oțelul a dispus cu 3-1 (0-0) de brailenii de la Viitorul Ianca, iar cel care a deschis scorul a fost ex-petrolistul din ligile a patra și a treia Georgian Paun. Cel la care clubul [...]

- "Pe tocuri sau in sala de forța, ELE pun la pamant barbații". Anume așa se intituleaza surpriza video pe care barbații Poliției Republicii Moldova au pregatitit-o pentru femeile care fac parte din echipa lor.

- Primul showroom dedicat exclusiv modelelor Tesla a fost inaugurat oficial la București. In interior, fanii vor putea vedea produse Tesla deja cunoscute, precum Tesla Model 3, Tesla Model S și Tesla Model X. Incepand cu luna martie, in showroom iși va face apariția și Model Y. Showroom-ul inaugurat la…

- La 5 februarie 1928, se nastea, in provincia transdunareana, Hristu Candroveanu.Cel care avea sa devina unul dintre cei mai proeminenti intelectuali si creatori romani de sorginte aromana, critic literar, poet, prozator, traducator si publicist, Candroveanu venea pe lume in comuna Babuc, judetul Durostor.A…

- Potrivit primarului Ioan Turc, Primaria Bistrița va deschide un centru de vaccinare dedicat cadrelor didactice. Acesta va funcționa in cadrul SVSU Bistrița, unde a fost amenajat un spațiu special. Primarul Ioan Turc a declarat aseara la Bistrițeanul Live ca se pregatește sa deschida un centru de vaccinare,…

- Joe Biden este cel de-al 46-lea presedinte american. La 78 de ani, Joe Biden, mandru de originile sale irlandeze, devine cel mai varstnic presedinte american care isi preia atributiile, relateaza AFP.