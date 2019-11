Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterile trebuie incurajate, putand fi modalitatea optima prin care se pot afla informații direct din piața, iar apoi se pot oferi țarii legi corecte. Acesta a fost mesajul Președintelui Comisiei de Buget din Camera Deputaților, Sorin Lazar , in deschiderea evenimentului de lansare a Coaliției pentru…

- aproape 2.000 de agenți economici care cer respectarea libertații economice Aproape 2.000 de companii cu capital roman și strain din diverse domenii - bunuri de larg consum, energie, ospitalitate, comerț, media, publicitate etc.- cu o cifra de afaceri cumulata de aproximativ 50 miliarde de lei și peste…

- Oamenii de afaceri, antreprenorii, nu au nevoie neaparat sa fie descurcati de statul roman, iar mai degraba au nevoie sa nu fie incurcati si din acest motiv o supra-reglementare in Romania nu va ajuta niciodata mediul de afaceri, a declarat, marti, presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci…

- Rata anuala a inflatiei a coborat usor la 3,4% in luna octombrie a acestui an, de la 3,5% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,16%, cele nealimentare cu 2,57%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,14%, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) considera ca initiativa de reglementare in domeniul tutunului introduce masuri care ar afecta negativ industria ospitalitatii, interzicand folosirea produselor cu potential de risc redus in spatii publice inchise, precum si…