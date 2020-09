Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre marile probleme ale lumii dezvoltate actuale, risipa alimentara, va fi dezbatuta la Timisoara, in cadrul unei actiuni realizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, impreuna cu Prefectura Timis. Pe 29 septembrie, de Ziua Internaționala de conștientizare a pierderilor și deșeurilor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul S.P.F. Carei, in cooperare cu lucratori ai Poliției Carei și ai Grupei de Jandarmi Carei, au depistat și reținut doi tineri din Libia, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal din Romania in Ungaria. In data de 22 iulie a.c., in jurul orei…

- Centrul Regional de Afaceri din Timișoara al CCIAT și-a schimbat complet infațișarea. Acesta a fost complet reabilitat și este unul dintre cele mai moderne din vestul țarii. Centrul Regional de Afaceri este locul de desfașurare a numeroase evenimente de anvergura precum targuri, expoziții, congrese,…

- Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, administrat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a primit in ultimele luni o noua infațișare moderna. Inaugurarea noului look s-a facut in prezența oficialitaților locale, care mai apoi au putut vizita și o expoziție de mobila.

- In Romania ar urma sa fie aplicat un model care prevede asigurarea unui program flexibil de munca. Initiativa este impartasita de mediul de afaceri din vestul tarii. Aici se afla o influenta comunitate a mediului de afaceri romano-german.

- Timișoara va gazdui in iulie prima ediție de anul acesta a Expo Mobila, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș. Expoziția cu vanzare va avea loc in perioada 16 - 19 iulie, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș ... The post Mobila la preț de producator,…