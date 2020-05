Eveniment de excepție, marca ARIR: “Perspective câștigătoare: Cum reconstruim economia” ARIR organizeaza joi, 28 mai 2020, incepand cu ora 9.30, a doua ediție a Forumului anual - “Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia”. Peste 20 de speakeri locali și internaționali, manageri de top ai celor mai mari companii romanești, specialiști in finanțe, comunicare și administrarea afacerilor vor discuta lecțiile invațate in ultimele saptamani și viziunea lor despre viitor. Conferința este dedicata companiilor active in Romania interesate de aplicarea celor mai bune standarde de guvernanța corporativa și economica, performanța in comunicarea cu investitorii, transparența și responsabilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A ucis cu sange rece șase oameni și a primit o condamnare la 99 de ani de inchisoare. A ieșit ina dupa 22 de ani, pentru buna purtare. E decizia justiției din Romania, justiție a carei imparțialitate e aparata an de an cu proteste de strada. In SUA, un astfel de criminal ar fi fost condamnat pe viața,…

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia Guvernului…

- E premiera absoluta de la izbucnirea pandemiei care a cuprins intreaga lume. China nu a inregistrat niciun nou caz de COVID-19 pentru data de 22 mai, fata de patru zilele trecute, a anuntat sambata Comisia Nationala de Sanatate (NHC) intr-un comunicat, potrivit Reuters. Forum ARIR. Perspective caștigatoare:…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, Palatul Buckingham va taia anul acesta 380 de locuri de munca temporare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Royal Collection Trust, relateaza dpa. Royal Collection Trust gestioneaza castelele si operele de arta detinute de casa regala britanica, scrie agerpres.ro.…

- Gigi Becali Fabritio are 14 ani si vinde legume intr-o piata din Cluj. Micul Becali viseaza sa ajunga intr-o buna zi fotbalist si sa-si ajute familia. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Tatal lui Gigi Becali Fabritio este fan Becali si tine, evident, cu FCSB. "Am zis…

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Palatul Victoria, ca Romania este sigura ca va primi bani europeni pentru a face fața crizei generate de pandemia de coronavirus. Pentru a pune mana pe o suma cuprinsa intre 3 și 5 miliarde de euro, Romania trebuie sa ofere garanții de 400 de milioane de euro.…

- Zeci de oameni cu probleme oncologice au stat in curtea spitalului Fundeni, fara sa respecte regulile referitoare la distanțarea sociala la intrarea in spital. Cu atat mai mult cu cat mulți dintre pacienții oncologici au sistemul imunitar slabit din cauza tratamentelor anticancer. Managementul spitalului…

- Costel Alexe, ministrul propus la Mediu a declarat, marți, dupa ce a primit avizul pozitiv in Comisii, ca luni sau vineri va face o noua conferința de presa pentru a anunța rezultatele controalelor efectuate in ultimele doua saptamani.