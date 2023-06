Eveniment de circulatie produs intre Rebrisoara si Nasaud.

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Nasaud au intervenit duminica la un eveniment de circulație produs intre Rebrișoara și Nasaud. Din primele informații un autoturism condus de un barbat de 70 de ani, din Sangeorz-Bai a intrat in coliziune cu un alt autoturism care se deplasa…

- Un tanar a fost prins de polițiștii mehedințeni in timp ce conducea cu mai bine de 200 de km/h, in apropierea localitații Vanju Mare. „La data de 28 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției oraș Vanju-Mare au depistat, in trafic, un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism pe DN 56 A, in afara…

- Un șofer din Vrancea a ramas cu o sancțiune primita de la Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, constand in puncte-amenda, dat fiind ca nu s-a conformat unor solicitari ale oamenilor legii. Vranceanul fusese implicat intr-un accident de circulație fara victime, iar ulterior fusese convocat la poliție…

- Eveniment 15 permise de conducere, reținute de polițiștii teleormaneni la sfarșit de saptamana aprilie 10, 2023 10:03 Polițiștii au aplicat la acest final de saptamana, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, 55 de sancțiuni contravenționale in valoare de 30.560…

- Joi, 30 martie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Serviciului de Ordine Publica, pe DJ 107A, pe raza comunei Vințu de Jos, au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Blandiana, in timp ce conducea un autoturism a carei autorizație provizorie…

- Un grup de 14 iubitori de carte din Nasaud, s-au deplasat "Cu cartea pe roti", marti, 14 martie 2023, la Sangeorz Bai, la casa renumitului artist Maxim Dumitras, Omul din Rai, spre a stinge flacarile de foc ce au cuprins Sodoma. Pompier de serviciu a fost scriitorul GRIGORE AVRAM, la origine din Cuibul…

- Coloane mari de camioane sunt formate, joi, inainte de frontiera cu Ungaria, dupa ce tara vecina a restrictionat circulatia autovehiculelor de mare tonaj miercuri, inainte de punctul de trecere Nadlac II coada de automarfare fiind de 10 kilometri, potrivit Agerpres.Potrivit aplicatiei "Trafic online"…