Eveniment culinar inedit la Sovata

- In perioada 12- 15 iulie, orașul Sovata devine gazda celei de-a patra ediții a Funghi Forum Gourmet, un eveniment culinar care va consta in degustarea mai multor tipuri de ciuperci, gatite și asezonate dupa felurite rețete apetisante, organizat de Asociația Conservation Funghi și Costa Ioan, in colaborare…

- Vom reveni cu detalii Fulop Laszlo Zsolt singur candidat la Primaria Sovata iși continua mandatul at Sursa articolului: Fulop Laszlo Zsolt singur candidat la Primaria Sovata iși continua mandatul Credit autor: Punctul. Source

- Consumul de antibiotice incepe sa scada in Romania, a anunțat ministrul sanatații, Alexandru Rafila, ca urmare a Ordinului emis in luna ianuarie pentru restricționarea consumului. Reglementarea are scopul de a diminua numarul infecțiilor cauzate de bacteriile multirezistente. Antibioticul se prescrie…

- Dupa succesul de anul trecut, Visit Mures organizeaza din nou Turul castelelor din județul Mureș, parcurs cu bicicleta. Evenimentul are scopul de a promova ruta castelelor de pe teritoriul județului Mureș și totodata turismul sustenabil, folosind mijloace de transport alternative, ca bicicleta și trenul.…

- Saptamana viitoare vor fi amplasate in statiune mai multe astfel de recipiente pentru deseuri, care nu pot fi deschise sau distruse de animalele salbatice aflate in cautare de hrana. Primarul din Baile Tușnad, Butyka Zsolt, a explicat pentru Radio Targu Mureș ca aceste containere anti-urs sunt fabricate…

- Sute de iubitori de natura și-au unit forțele la acțiunea Radio Targu Mureș „Impreuna curațam" Malurile Mureșului din zona 7 plopi sunt acum ușurate de peste 10 tone de gunoi. Malurile raului Mureș din zona 7 Plopi au fost ecologizate din nou, pentru a 7-a oara, de catre sute de voluntari, angajați…

- Concertul Extraordinar MADRIGAL FOR BABIES va avea loc luni, 22 aprilie, ora 12:00, la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Iosif Marturisitorul”. Accesul publicului este gratuit, in baza rezervarii online. Bazat pe studii aprofundate cu privire la efectului muzicii asupra copiilor intre 0 și 12 luni, precum…

- Prima cursa din acest sezon a Mocaniței care circula intre localitațile mureșene Sovata și Campu Cetații va avea loc vineri, 19 aprilie, au anunțat miercuri, 17 aprilie, reprezentanții Visit Mureș, pe pagina de Facebook a asociației."Vine vine primavara, va așteapta Mocanița – sezonul incepe pe 19 aprilie…