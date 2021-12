Stiri pe aceeasi tema

- "Amanarea tocmai a fost confirmata", a declarat pentru AFP o sursa diplomatica, la scurt timp dupa ce Elvetia a anuntat masuri de restrictie a calatoriilor pentru a face fata aparitiei variantei ingrijoratoare Omicron a COVID-19. Ziua de vineri a adus o mulțime de decizii, unele dintre ele destul de…

- Fundația Comunitara București (FCB) organizație care finanțeaza proiecte pentru București, se concentreaza in 2022 pe proiecte de mediu, risc seismic, educație și dezvoltarea sentimentului de apartenența fața de oraș. FCB implinește zece ani de activitate, timp in care a investit 3 milioane de euro…

- Cu prilejul gazduirii intanirii lunare a Chapterului ASIS International, companiaAxis Communications a anunțat lansarea celei de-a 8-a generații a sistemului pe cip (SoC de la Axis) de design personalizat, destinat soluțiilor video de rețea. Intalnirea, desfașurata hibrid, atat la noul sediu Axis din…

- Potrivit Legii nr. 81/2018, contractul sau actul adițional incheiat in vederea desfașurarii activitații in regim de telemunca trebuie sa aiba la baza acordul de voința al ambelor parți Salariații și-ar dori ca angajatorul sa le asigure costurile pentru un psihoterapeut și o parte din cheltuielile pentru…

- Dupa mai bine de 20 ani de experiența in comercializarea ceasurilor și bijuteriilor in Romania, CELLINI adauga in portofoliu un brand nou pe piața autohtona – brandul elvețian de bijuterii exclusiviste HENRI MAILLARDET. HENRI MAILLARDET iși extinde astfel prezența internaționala anunțand parteneriatul…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava cere Parlamentului Romaniei sa ia grabnic in discuție recomandarea Parlamentului European pentru ca statele membre, inclusiv Romania, sa promoveze in propria legislație recunoașterea ecocidului despre crima internaționala, in conformitate cu Statutul de la Roma…

- Cea mai importanta conferința din Romania, avand ca tema politicile publice de mediu, care se desfașoara la Brașov, in perioada 9-11 septembrie, a ajuns la a doua zi de dezbateri, prima tema abordata fiind cea a transportului cu bicicleta. Vorbitorii, atat reprezentanți ai autoritaților locale din Romania…