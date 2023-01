Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Targu Mureș in perioada 2000 – 2020, Dorin Florea, a fost invitatul unei petreceri de Revelion organizata in incinta unui local targumureșean de catre Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania – Filiala Județului Mureș, Targu Mureș și Asociația Județeana "Frația" a Pensionarilor…

- La implinirea a 20 de ani de activitate a Teatrului Scena, un teatru de nisa care functioneaza in Cetatea Medievala din Targu Mures, regizorul si actorul Liviu Pancu a initiat organizarea, in premiera in acest oras, a unor „Nocturne culturale", dupa modelul promovat de coregrafa Miriam Raducanu in Bucuresti,…

- In perioada 4 – 20 decembrie 2022 Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin" a susținut 9 spectacole care s-au desfașurat cu casa inchisa, in cadrul turneului național „Pe drumul Craciunului", care a avut loc la Cluj-Napoca, Targu Mureș, Timișoara, Craiova, Suceava, Iași și București. Invitați…

- Zece școli din Targu Mureș, care au cantine proprii, au participat astazi la primul targ de Craciun caritabil, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Fiecare școala și-a amenajat un stand, unde a pus la vanzare, la prețuri modice, produse alimentare tradiționale și decorațiuni. Banii astfel…

- In aceasta perioada, toți copiii sunt invitați sa participe la concursul cu tema "Cea mai frumoasa scrisoare pentru Moș Craciun". "Concursul se desfașoara in perioada 6-20 decembrie 2022, iar participanții sunt invitați sa depuna scrisorile in cutiile poștale instalate in Autobuzele Moșului. Pe fiecare…

- Solista de muzica populare Maria Neag, membra a Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" din Targu Mureș, organizeaza in aceasta seara, la Reghin, un concert caritabil de colinde. Intitulat "Impreuna pentru Veronica", concertul din aceasta seara, de la ora 18.00, de la Casa Municipala de Cultura…

- In ciclul de evenimente RUA – Romanii Uniți Acasa – miercuri 26 octombrie 2022, de la ora 18.00, la Centrul Cultural "Mihai Eminescu" din Targu Mureș parintele profesor Constantin Necula va susține conferința "Provocarile sfințeniei intr-o lume desacralizata" și va lansa totodata volumul „Printre cuvinte,…

