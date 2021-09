Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut traficant bulgar de droguri, urmarit din 2018, inclusiv de Romania, si vizat de o "notificare rosie "a Interpol, a fost arestat in Ucraina, au anuntat vineri autoritatile din tara sa care doresc sa il extradeze, noteaza AFP preluat de agerpres. In varsta de 56 de ani, Evelin Banev, zis…

- Un director de multinaționala din Brașov a fost arestat pentru trafic de minori și trafic de persoane, dupa ce anchetatorii au aflat ca barbatul de 34 de ani racola fete care iși depuneau CV-ul pentru angajare și le obliga apoi sa se prostitueze. Barbatul a fost arestat pe 2 august, la dosarul sau…

- Susținatorii lui Florin Cițu in cursa pentru președinția PNL au lansat, marți, un „apel la responsabilitate și decența”, in care il acuza pe Ludovic Orban de comportament lipsit de fair-play politic. De asemenea, ei afirma ca susțin nominalizarea lui Dan Vilceanu pentru Ministerul de Finanțe. „Apel…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii cere, pe Facebook, președintelui Klaus Iohannis sa il demita de urgența pe Florin Cițu din funcția de premier pentru faptul ca a fost arestat doua zile in SUA acum 20 de ani pentru conducere sub influența alcoolului. Ce nu spune Marcel Ciolacu este ca facea el acum…

- Omul de afaceri Dragos Savulescu, eliberat și plasat sub control judiciar in Grecia, locuiește intr-o vila de lux din Mykonos inchiriata cu 87.500 de euro pana in luna septembrie, scrie publicația greaca Proto Thema.„Savulescu a reinnoit contractul de inchiriere a vilei in care locuieste, in Agios Lazaros,…

- Elvira Deatcu e mandra de fiul ei cel mare. Luca a terminat liceul și a fost acceptat la doua facultați, dar va urma cursurile doar uneia dintre ele. Celebra actrița s-a mandrit cu reușita fiului pe rețelele de socializare. Recent, Elvira Deatcu a marturisit pe Instagram ca Luca va urma cursurile unei…

- Curtea de Apel București a declarat indezaribili pentru zeci ani doi cetațeni apatrizi și a decis expulzarea lor de pe teritoriul Romaniei. Decizia a fost luata la sesizarea SRI care a alertat instanța ca cei doi manifesta interes pentru materiale de propaganda terorista, transmite SRI vineri intr-un…