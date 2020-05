EVAZIUNEA fiscală se va pedepsi doar cu amendă Deputații juriști au decis, marți, ca in cazul infractiunilor de evaziune fiscala sa se acorde o amenda daca prejudiciul nu depaseste 100.000 euro si este recuperat integral. Totodata, fapta de evaziune fiscala nu se mai pedepsește daca este platit prejudiciul plus 20% din totalul acestuia. Proiectul de lege urmeaza sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputaților care este și forul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

