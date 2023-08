Cele mai multe dosare instrumentate de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au fost, la nivelul anului 2022, cele de evaziune fiscala, fenomen care, atrage atenția sindicatul SindFisc, ar trebui ținut sub control prin intarirea unor instituții precum Serviciul Antifrauda, transmite „Agerpres”. Potrivit procurorilor, numarul dosarelor penale care vizeaza evaziunea fiscala este in scadere, … Articolul Evaziunea fiscala ramane la mare moda printre buzoieni apare prima data in Opinia Buzau .