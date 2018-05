Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, Poliția Romana desfașoara o acțiune pe raza a 6 județe și in București, in cadrul careia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme banuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, cu marfuri importate din China. In aceasta dimineața, polițiștii…

- Poliția Romana a oferit sprijin in cadrul unei ample operațiuni coordonate de Poliția Spaniola, EUROPOL și EUROJUST, pentru destructurarea unei grupari infracționale care ar fi cauzat economiei Uniunii Europene un prejudiciu total de 60 de milioane de euro, prin evaziune ...

- Duminica, 22 aprilie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie ndash; Structura Centrala, cu sprijinul ofiterilor Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul I.G.P.R., au efectuat un numar de 10, din cele 18 perchezitii…

- Polițiștii din București efectueaza, in Capitala și la Constanța, 12 percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscala și spalarea banilor in domeniul consultantei si a lucrarilor de constructie.

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, inclusiv in Iasi, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La…