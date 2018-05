Evazioniştii ar putea SCĂPA de închisoare. Proiectul a fost votat în Senat Prevederea se afla intr-un proiect legislativ al deputatului Catalin Radulescu, ce a trecut ieri de Senat. Actul normativ i-ar scapa de inschisoare si pe cei care semneaza un angajament ca vor restitui prejudiciul in cel mult trei ani de zile. Proiectul mai prevede ca evaziunea fiscala sa fie sancționata cu pedepse cuprinse intre 2 si 15 ani de inchisoare sau mai mult, in cazul pedepselor majorate. Mai exact, pentru asocierea in vederea savarșirii evaziunii fiscale, pedeapsa cu inchisoarea este cuprinsa intre 5 si 15 ani, iar daca prejudiciul depaseste 500.000 de euro, pedeapsa se majoreaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat marți un proiect de lege inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu și modificat de senatorii juriști care prevede ca persoanele acuzate de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata, prevedere de care…

- Persoanele acuzate de evaziune fiscala scapa de inchisoare, daca in timpul anchetei sau al procesului returneaza prejudiciul sau semneaza un angajament in care se obliga sa-l restituie in unul sau cel mult trei ani. Proiectul legislativ inițiat de deputatul Catalin Radulescu și semnat de 16 parlamentari…

- Unda verde pentru dezincriminarea faptelor de corupție in forma agravanta! Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede inchisoare doar pentru cei care iau sau dau mita in scop personal și doar daca foloasele necuvenite sunt materiale. Proiectul a fost inițiat de deputații PSD Andreea Cosma…

- Liber la afaceri pentru primari. Deputatii si-au suplimentat ordinea de zi astfel incat sa dezbata, pe repede-nainte, un proiect de lege care i-ar scapa pe alesii locali de conflictul de interese si de incompatbilitati. Initiativa legislativa ii apartine deputatului PSD Catalin Radulescu. USR ii acuza…

- Proiectul prin care primarii, viceprimarii, dar și consilierii locali si județeni vor putea detine funcții in diverse domenii de activitate din mediul privat ajunge la vot in Camera Deputatilor, dupa ce a fost aprobat de Senat. Pntru a putea exercita funcții in sectorul privat, aleșii vor trebui sa…

- Camera Deputatilor a respins legea care propune ca incompatibilitatile si conflictele de interese ale demnitarilor sa se prescrie in trei ani, informeaza Digi24.ro. . Initiativa nu a reusit sa adune numarul de voturi necesare. Proiectul apartinea deputatului Catalin Radulescu si era semnat de peste…

- Toate produsele importate in Romania vor avea etichete si instructiuni de folosire in limba romana, conform unui proiect legislativ depus la Senat de catre deputatul Mihai Weber, presedintele comisiei de control al SIE. Proiectul face referire mai ales la masini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile,…