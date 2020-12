Evazionişti trimişi la beci Doi barbați din Piatra Neamț, pe numele carora Tribunalul Neamț a emis mandate de executare a pedepsei inchisorii de 6 ani și 2 luni, pentru evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala, au fost depistați de polițiști si dusi la Penitenciarul Bacau. “La data de 17 decembrie a.c., in baza activitaților desfașurate, polițiștii Serviciului de […] Articolul Evazionisti trimisi la beci apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii nemteni au intervenit, marti dimineata, 24 noiembrie, pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din Piatra Neamt. Banuit ca a pus focul este tocmai proprietarul. “In aceasta dimineața pompierii pietreni au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o anexa…

- Pe 17 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada 2010-2014, un barbat de 41…

- ■ doi barbati au fost condamnati la pedepse cu executare pentru achizitii fictive ■ au fost gasiti vinovati de evaziune fiscala si complicitate la aceasta infractiune ■ acuzatii au de executat pedepse ce totalizeaza 6 ani si 7 luni de inchisoare ■ Doi nemteni gasiti vinovati de savirsirea infractiunii…

- ■ in Piatra Neamt incidenta este de 6,46 la mie ■ la nivel national in ultimele 24 de ore au fost raportate 174 de decese Pana astazi, 13 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 343.725 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 231.808 pacienți au fost declarați…

- ■ primaria va amplasa corturi pe terenurile de langa piata Decizia de a inchide, incepand din 9 noiembrie, Piata Centrala din Piatra Neamt, una extrem de de controversata, a pus reprezentantii municipalitatii in situatia de a cauta solutii pentru ca micii intreprinzatori sa isi poata continua activitatea.…

- ■ aproximativ 1.700 de persoane au semnat o petitie pentru a opri actiunea ■ „eliminarea rețelei de fir-contact a sistemului de troleibuz de pe stalpi este o decizie greșita și nesustenabila in contextul in care aceasta se prezinta intr-o stare buna de funcționare și ușor de reactivat“, spun reprezentantii…

- ■ cele mai multe recrutari de personal au loc in zona Roman ■ la Piatra Neamt si Tirgu Neamt, cererea ramine constatnta ■ Mediul de afaceri a fost puternic lovit de criza sanitara, putini fiind cei care mai fac angajari, trecind vremurile cind erau peste 1.000 de locuri de munca. La inceput de Brumar,…

- ■ magistratii de la Tribunalul Neamt au finalizat procedura de Camera preliminara ■ Romica Grigoriu si doi afaceristi au fost inculpati de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie ■ sumele vehiculate ca spaga sint uriase, de ordinul milioanelor de euro si de lei ■ faptele sint vechi de un deceniu…