Stiri pe aceeasi tema

- INEDIT…Un barladean de 29 de ani, consumator de aurolac, a fost transportat la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Vaslui, insotit de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale. Tanarul a ajuns in arest preventiv dupa ce a incalcat, in mod repetat, un ordin de restrictie. Ajuns in spatele…

- Polițiștii Inspectoratul de Poliție Vrancea au fost alaturi de cei mici, vineri, 1 iunie a.c., in intervalul orar 10.00-14.00, la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Internaționale a Copilului din municipiul Focșani. Vineri, 1 iunie a.c., incepand cu ora 10.00, politisti…

- Presa locala a dezvaluit cine este tanarul din Santana care și-a injunghiat mortal iubita in varsta de 16 ani . Potrivit criticarad.ro , barbatul se numește Isac Negru și are 19 ani. Acesta și-a ucis concubina, cu care are un copil, apoi a fugit de la locul faptei, fiind prins ulterior de polițiști. …

- Politistii fac perchezitii in mai multe localitati din judetul Dambovita, miercuri dimineata, intr-un dosar in care sunt vizate 19 persoane care ar fi taiat si comercializat fara drept material lemnos. Politistii au descins si la un ocol silvic.Conform Politiei Dambovita, politistii Inspectoratului…

- Dorin Petcu, polițist din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale,cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni, cum ar fi purtare abuziva, șantaj, instigare la lipsire de libertate și la fals intelectual, a fost plasat in arest la domiciliu. ”Dispune luarea masurii preventive ...

- Politistii baimareni de ordine publica, impreuna cu ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale si al Grupei Canine, au actionat in acest weekend in zona cluburilor si barurilor din Baia Mare. Pentru ca tinerii sa se distreze in siguranta…

- Un barbat in varsta de 41 de ani si o femeie de 37 de ani, administratorii unei societati comerciale din Suceava au fost retinuti si vor audiati vineri, fiind suspecti de comiterea mai multor infractiuni economice prin care au cauzat un prejudiciu estimat la peste 1,7 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului…

- Barbatul de 52 de ani, din municipiul Motru, care a ajuns in arest preventiv pe 1 august 2017, dupa ce și-a ucis iubita, o femeie de 34 de ani, a aflat marți seara sentința finala, la Curtea de Apel Craiova. Instanța din Banie a stabilit decizia definitiva chiar la prima infațișare, dupa…