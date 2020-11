Evanghelia Sfanta a Semanatorului "Cerul si pamantul vor trece, dar cuvintele Mele nu...Cuvintele pe care vi le am spus sunt duh si sunt viata" Matei XXIV,35 Ioan VI,63 .Omul gospodar se ingrijeste mereu de tarina lui, pentru ca ii pasa de acest petic de mosie, pe care il are in stapanire, si l cultiva. ,,Iesit a semanatorul sa semene samanta sa. Si semanand el, una a cazut langa drum si a fost calcata cu picioarele si pasarile cerului au mancat o. Si alta a cazut pe piatra, si, rasarind, s a uscat, pentru ca nu avea u ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

