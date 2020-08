Evanghelia de duminică: „Să avem nădejde şi curaj de a-L preamări pe Iisus Hristos” Duminica a 9-a dupa Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) Matei 14, 22-34 In vremea aceea, Iisus a silit pe ucenici sa intre in corabie si sa treaca inaintea Lui pe tarmul celalalt, pana ce va da drumul multimilor. Iar El, dand drumul multimilor, S-a suit in munte, ca sa Se roage deosebi. Si facandu-se seara, era singur acolo. Iar corabia era deja in mijlocul marii, fiind invaluita de valuri, caci vantul era impotriva. Iar la a patra straja din noapte, a venit la ei Iisus, umbland pe mare. Vazandu-L umbland pe mare, ucenicii s-au inspaimantat, zicand ca e naluca, si de frica au strigat.… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

