Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 iulie, relațiile contribuabililor și firmelor din Romania cu instituțiile statului și cu Fiscul se digitalizeaza, anumite categorii fiind obligate sa factureze in noul sistem e-Factura in doua tipuri de tranzacții, iar in acest demers extrem de complex alte state europene, cum ar fi…

- Propuneri pentru imbunatațirea viitoarei legi a educației Realizator: Catalin Gomboș Realizator: Mai multi specialisti care reprezinta organizatii nonprofit, mediul privat si institutii de educatie din România s-au coalizat pentru a îmbunatati viitoarea lege a educatiei, ce va intra…

- Informatiile publicate de Institutul National de Statistica privind balanta comerciala a Romaniei sunt eronate, intrucat INS calculeaza ca fiind exporturi inclusiv marfurile aflate in tranzit prin tara noastra, a afirmat, luni, Viorel Marin, presedintele Asociatiei Nationale a Industriilor de Morarit…

- A fost arbitru de fotbal in Romania si a atras toate privirile. Nu doar pentru ca era o prezenta feminina acolo unde ochiul romanesc era obisnuit cu un barbat, ci si pentru frumusetea ei. Bianca Giuran (26 de ani) s-a mutat din Romania in Franta pentru a scapa de un sistem pe care il descrie ca fiind…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, reacționeaza la masurile social-economice anunțate de coaliția de guvernare. Liderul USR acuza Coaliția ca duc Romania in faliment prin creșterea cheltuielilor, in loc sa „domoleasca morișca imprumuturilor” și „sa țina inflația sub control”. Fii…

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 91 de voturi "pentru" si 13 "contra".Marti, Comisiile pentru buget-finante si pentru energie din Senat au dat raport comun de admitere asupra Legii offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, cu 17 voturi "pentru" si doua "impotriva".In…

- Voluntarii militari ai Bazei Aeriane Boboc/Scoala de Instruire Interarme a Fortelor Aeriene, au participat, alaturi de reprezentanți ai Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural din Romania (ANTREC), Asociația „Calator prin Romania” și Primaria Pietroasele la acțiunea de impadurire…

- Tot mai multi romani cu bani cauta sa investeasca in imobiliare in Dubai. Razvan Pascu, consultant de turism, este unul din cei care au facut acest pas. Mai mult, a devenit reprezentantul in Romania al unui dezvoltator imobiliar din Dubai.