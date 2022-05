Stiri pe aceeasi tema

- Alti patru manageri ai spitalelor din subordinea CJ au primit „Foarte bine". O explicatie pentru evaluarea de la „Elena Doamna": managerul a fost pus in functie din mandatul anterior de la judet, al PSD. Dr. Gabriel Martinescu, managerul Maternitatii „Elena Doamna" din Iasi, a primit calificativul…

- Managementul spitalelor din Iași este un dezastru. O demonstreaza chiar ultimele rezultate ale evaluarilor managerilor de spitale din Iași. La Maternitatea Elena Doamna, situația este catastrofala. Incompetența mascata sub numiri politice poate constitui un veritabil studiu de caz despre guvernarea…

- Femeile, cu diverse stadii de sarcina, au ajuns luna aceasta la unitatea medicala din subordinea Consiliului Județean. Medicii spun ca stresul cauzat de refugiul din Ucraina, oboseala dupa un drum lung parcurs pana la Iași, neputința și mai ales necunoscutul catre care s-au indreptat și-au pus amprenta…

- La Maternitatea „Elena Doamna" au fost tratate pana acum cinci femei refugiate din Ucraina. Femeile, cu diverse stadii de sarcina, au ajuns in luna martie la maternitatea ieseana. Medicii au precizat ca stresul cauzat de fuga din Ucraina, oboseala dupa un drum lung parcurs pana la Iasi, neputinta si…

- Angajat pentru a asigura paza Maternitatii "Elena Doamna", un iesean a dovedit ca este el insusi un pericol public. Acesta a hartuit si amenintat o angajata a unitatii medicale, facand necesara interventia politiei. Nici macar doua echipaje de politisti nu au reusit sa-l calmeze, agentul de paza continuandu-si…

- Pavilionul destinat tratarii pacientelor cu COVID-19 de la Maternitatea „Elena Doamna" ramane functional si dupa incheierea starii de alerta. De la inceputul pandemiei si pana acum, peste 200 de copii au fost nascuti la maternitatea ieseana de mame confirmate cu COVID, aceasta fiind si singura maternitate…

- O femeie de nationalitate ucraineana, insarcinata in 20 de saptamani, care s-a refugiat in Romania in urma razboiului din tara sa, a primit marti ingrijiri de la medicii Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie ‘Elena Doamna’ din Iasi. ”Astazi, 1 martie, Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie…

