- Evaluarea naționala de la clasa a VI-a va fi susținuta de elevi saptamana viitoare, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca testarea care trebuia sa inceapa maine nu se susține in timpul grevei generale.

- Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a a fost amanata in contextul grevei profesorilor, astfel ca elevii vor susține proba la limba romana in 30 mai, iar proba de matematica și științele naturii in 31 mai. In acest sens a fost semnat un ordin de ministru. „A fost trimis spre publicare in Monitorul…

- Evaluarea naționala de la clasa a VI-a va fi susținuta de elevi saptamana viitoare, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca testarea care trebuia sa inceapa maine nu se susține in timpul grevei generale. Ministerul Educației a modificat calendarul evaluarilor naționale, astfel incat Evaluarea…

- Profesorii nu vor sa vorbeasca, ne transmite Ionela Neagoe, directoarea liceului „Gheorghe Lazar”. De ce nu vor sa vorbeasca profesorii? „Pentru ca nu vor!”, vine raspunsul, chiar daca glasurile ridicate ale unor profesori continua sa razbata dincolo de ușa cancelariei in fața careia ne aflam. „Eu am…

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli. Cel putin asa sustine Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. La greva generala participa peste 150.000 de profesori și peste 70.000…

- “Angajații din educație intra in greva generala!” este titlul unui comunicat al celor trei mari sindicate din invațamant, prin care acestea anunța, luni, o conferința de presa comuna. In cadrul acesteia urmeaza sa fie anunțate “rezultatele referendumului privind declanșarea grevei generale in invațamant,…

- Federațiile sindicale din Educație au anunțat ca profesorii intra in greva generala la sfarșitul lunii mai. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, decizia a fost deja luata. Maine, 16 mai, vor fi prezentate toate informațiile legate de greva generala a angajaților din Educație, au precizat federațiile…