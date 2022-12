Evaluari și premii la Salvamont Mureș Ieri echipa Salvamont Mureṣ a organizat ṣedința de evaluare anuala unde s-au discutat realizarile acestui an ṣi s-au analizat proiectele anului viitor. Totodata in cadrul ṣedinței au fost premiate persoanele din echipa care au avut merite deosebite pe parcursul anului. Anul acesta premiul pentru merite sportive a revenit doamnei Balint Aniko, premiul voluntarul anului a fost acordat pentru domnul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

