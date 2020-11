Stiri pe aceeasi tema

- ​Banca Naționala a României (BNR) a colectat informații din piața cu privire la incidentele de securitate cibernetica. Potrivit Ruxandrei Avram, director la BNR, nu stam foarte rau din acest punct de vedere. “Incidentele trebuie raportate de catre toți prestatorii de servicii de…

- Asociatia M.A.M.E. va derula in perioada 21.10.2020 - 31.03.2021 proiectul "Factorii esentiali pentru o sanatate buna: alimentatia si miscarea", finantat de Kaufland Romania cu suma de 48.000 lei, prin programul "In stare de bine", editia iulie 2020. Proiectul isi propune sa faciliteze accesul gratuit…

- Pentru a veni in sprijinul fermierilor care cultiva in sistem ecologic și a caror numar este in continua creștere, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara București a fost demarat un proiect intitulat „Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiza…

- Instituțiile publice vor putea achiziționa servicii de consultanța, asistenta și reprezentare juridica fara restricții, in urma unei propuneri legislative adoptate de Senatul Romaniei. Proiectul comun al PSD-PNL abroga restricțiile existente inca din 2012, relateaza G4Media.Propunereaabroga articolul…

- Toate instituțiile publice, inclusiv piețele agroalimentare, școlile sau garile vor fi obligate sa aiba locuri speciale pentru parcat bicicletele. Camera Deputatilor a adoptat acest proiect de lege in calitate de for decizional. Potrivit legii, instituțiile publice trebuie sa fie doate cu structuri…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție in valoare de 875,5 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru prima etapa de construcție a autostrazii Sibiu-Pitești. Va fi prima autostrada care traverseaza Munții Carpați, asigurand conectivitate nestingherita in Romania pe coridorul Rin-Dunare al rețelei…

- Institutiile de creditare estimeaza o diminuare a cererii pentru creditele imobiliare in trimestrul al treilea din 2020 (procent net de 46%), in timp ce in cazul creditelor de consum o pondere substantiala a bancilor (procent net de peste 50%) estimeaza cresterea cererii, reiese din sondajul din august…

