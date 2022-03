Evaluarea tablourilor vechi Conținut oferit de: sineva.ro. Piața artei este in continua creștere in ultimii ani, iar colecționarii și pasionații de opere de arta vechi știu acest lucru. Insa fiecare achiziție trebuie atent verificata și studiata, pentru a va asigura de autenticitatea tabloului. Evaluarea tablourilor vechi cu ajutorul evaluatorilor specialiști, va reuși sa va faca cunoscuta valoarea monetara pentru fiecare obiect in parte. Evaluarea tablourilor – o sarcina complexa Evaluarea tablourilor vechi consta in exprimarea unei opinii cu privire la valoarea operei. Aceasta opinie este bazata pe expertiza și cunoștințele… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

