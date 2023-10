Evaluarea răspunsului la Covid 19: s-a dovedit că Suedia a avut dreptate Acum cand toate statisticile referitoare la Covid sunt disponibil, este , in sfarșit, posibil sa facem un bilanț al politicilor implementate pentru a face fața acestui virus teribil, despre care se estimeaza ca a ucis aproape 7 milioane de oameni la nivel global. In primele luni ale anului 2020, cand se știa prea puțin despre Covid, politicienii au luat diverse decizii bizare, ceea ce este ușor de ințeles. Dar faptul ca multe dintre aceste politici eronate au continuat in a doua jumatate a anului 2020 și ulterior, cand a existat un vaccin eficient, ar trebui sa fie privit cu mult mai puțina ințelegere.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 104 ani, din Chicago, spera sa fie certificata ca fiind cea mai in varsta persoana care a sarit vreodata cu parașuta. Ea a facut in acest sens un salt in tandem in nordul statului Illinois. Dorothy Hoffner, nascuta in 1918, a supraviețuit gripei spaniole, pandemiei de Covid, precum și primei…

- Potrivit unui studiu, aproape jumatate dintre telefoanele mobile testate in apogeul pandemiei au fost contaminate cu virusul SARS-CoV-2, intarind teoria potrivit careia dispozitivele au supraalimentat raspandirea Covid-19. S-a dovedit ca 45% dintre ele au purtat virusul in timpul pandemiei.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat pe pagina sa de Facebook decizia unie instanțe de a elibera din inchisoare inainte de termen un tanar, fiu de judecator, care a omorat cu mașina (beat fiind la volan) o femeie. Tanarul fusese sancționat de 33 de ori inainte de acest grav accident. Iata comentariul…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce un tren cu pasageri a deraiat de pe șine, in estul Suediei. Deraierea a fost cauzata de surparea unui rambleu din cauza unor ploi puternice, anunta politia, relateaza AFP. In urma unei furtuni, trenul, care circula pin apropierea orașului Hudiksvall a ieșit de pe…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a condamnat Suedia si Danemarca pentru ca nu au reusit sa previna actele repetate de ardere a unor copii ale Coranului, informeaza Rador.In cadrul unei reuniuni extraordinare, OCI, care are sediul in Arabia Saudita, a indemnat statele membre sa adopte toate actiunile…

- Activista suedeza Greta Tunberg va fi judecata incepand de luni, la Malmo, Suedia, acuzata ca nu s-a conformat forțelor de ordine in timpul unei acțiuni in care ea, impreuna cu alți activiști, a blocat portul orașului, transmite Le Point. In data de 19 iunie, activista pentru protejarea climei a participat…

- Dolph Lundgren s-a casatorit in secret cu iubita sa, care este mai tanara cu 38 de ani decat el, in Mykonos, pe 13 iulie. Actorul suedez se lupta de 8 ani cu cancerul.Dolph Lundgren, in varsta de 65 de ani, s-a casatorit cu logodnica sa Emma Krokdal, in varsta de 27 de ani, in Mykonos, pe 13 iulie.„Am…

- A fost inaugurata in 1989, iar pana in 2021 a fost cunoscuta sub numele de Ericsson Globe, Doua gondole externe pot transporta pana la 12 pasageri pana in varful globului, pentru o vedere panoramica a capitalei Suediei. Cladirea mai ascunde insa un concept unic in lume.