Stiri pe aceeasi tema

- EXAMEN… Absolvenții clasei a VIII-a au susținut astazi prima proba la Evaluarea Naționala, cea la Limba și Literatura Romana. La subiectul I, aceștia au primit doua texte la prima vedere – „Toate panzele sus” de Radu Tudoran și „Franturi din viața lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea, pe baza carora…

- Evaluare Naționala a inceput fara probleme, cel puțin la nivel organizatoric, conform informațiilor primite de la IPJ Neamț. 3923 de elevi au fost prezenți la prima probla de limba și literatura romana, potrivit prof. Dana Paiuș, președinta comisiei județene. In aplicație au fost inscriși inițial 3956…

- Evaluare Nationala 2022. Ce subiecte au picat la Limba si literatura romana. Evaluarea Nationala a inceput azi, 14 iunie 2022, iar elevii de clasa a 8-a din toata tara sustin proba la Limba si literatura romana. Evaluare Nationala 2022. Ce subiecte au picat la Limba si literatura romana Subiectele la…

- UPDATE – Un text narativ in care trebuia descrisa cea mai frumoasa intamplare de vacanta a fost unul dintre subiectele probei scrise la limba si literatura romana a examenului de evaluare nationala. Celalalt subiect a inclus analiza comparativa a doua fragmente din romanul „Toate panzele sus” de Radu…

- Evaluarea Naționala 2022. Subiectele date la Limba romana au texte suport din „Toate panzele sus” și „Franturi din viața lui Delavrancea”. La subiectul 2 a fost text narativ despre cea mai frumoasă întâmplare din vacanță cu o descriere de 30 de cuvinte și un dialog de 4 replici

- Potrivit subiectelor la limba romana primite de elevi la Evaluarea Nationala 2022, textele suport, la prima vedere, au fost din „Toate panzele sus”, de Radu Tudoran si „Franturi din viata lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea. Pe baza acestora au fost cate 9 cerinte la primul text si 8 pentru al doilea.

- Elevii din clasele a VI-a au susținut azi, 25 mai, proba la Limba romana și comunicare din cadrul examenului de Evaluare Naționala. Subiectele primite de elevi la evaluarea competențelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a VI-a vor fi publicate dupa ora 13:00. Evaluarea Naționala…

- EVALUARE NAȚIONALA clasa a II-a 2022: subiectele la Limba romana scris. Peste 2300 de elevi din Alba au participat la testare Elevii de clasa a II-a au susținut marți, 10 mai, prima testare la Evaluarea Naționala. Este vorba despre proba de Limba romana – scris. Din Alba, au participat la testare 2.347…