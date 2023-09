Evaluarea naţională sau Bacalaureatul nu se vor mai schimba peste noapte USR a depus o initiativa legislativa in Parlament prin care, pornind de la principiul predictibilitatii, stipuleaza ca schimbarile in structura evaluarii nationale sau a bacalaureatului se vor putea aplica doar elevilor care incep un ciclu educational dupa momentul anuntarii oricarei modificari. Masura aduce claritate si coerenta in parcursul educational al fiecarui elev, instituind un cadru […] The post Evaluarea nationala sau Bacalaureatul nu se vor mai schimba peste noapte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

