Ministerul Educației a publicat rezultatele finale inregistrate la Evaluarea Națonala, dupa soluționarea contestațiilor. In județul Maramureș au fost depuse 565 de contestații (289 la limba și literatura romana, patru la limba și literatura materna și 272 la matematica). In urma reevaluarii lucrarilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 este 72,5%, in creștere fața de rezultatele inițiale (72,32%). Au fost prezenți 3461 absolvenți ai clasei a VIII-a, dintr-un total de 3642 de inscriși pentru a susține examenul. In cursul zilei de miercuri pe site-ul admitere.edu.ro va…